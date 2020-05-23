الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسنوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالجهود التي بذلها موظفو وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية ومديرو مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة في الخارج الذين نفذو برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هذا العام في 18 دولة حول العالم خلال شهر مضان المبارك لهذا العام 1441هـ، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي تحقق في تنفيذ البرنامج وجاء نتيجة لتضافر الجهود والدعم المنقطع النظير من القيادة الرشيدة .جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير قال فيه : يسرني بهذه المناسبة، أن أقدم الشكر والتقدير لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية المكلف الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي وجميع منسوبي الوكالة ومديري مكاتب الملحقيات الدينية والدعوة والمراكز الإسلامية الثقافية في 18 دولة حول العالم، وكل من أسهم في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، والعالم يمر بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا ، وقد استبشرت بتحقيق استفادة مليون ومئة وستة آلاف صائم في 18 دولة حول العالم من هذا البرنامج.وأضاف : أدعوا المولى مخلصاً له أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه في خدمة الإسلام والمسلمين والإحسان إليهم ومد يد العون والمساعدة لهم، سائلاً المولى عز وجل أن يشمل الجميع بعظيم الأجر والإحسان وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه .وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أكملت أمس تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- في (18) دولة ، الذي شرعت به مع دخول شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، عبر مكاتب الملحقيات الدينية والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة بسفارات المملكة في 18 دولة، وشمل تنفيذ البرنامج بــ 100 مدينة في خمس قارات بالعالم بالتنسيق مع وزارات الشؤون الدينية والمشيخات الإسلامية والجمعيات الخيرية الرسمية، حيث وزع (74,605) سلال غذائية متكاملة، استفاد منها (1.106.000) صائم في هذا الشهر الفضيل، عقب التوجيه الملكي الكريم بزيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى خمسة ملايين ريال هذا العام .// انتهى //22:49ت م0194