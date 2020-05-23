حفرالباطن 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بحلول عيد الفطر المبارك . سائلاً الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية ، وأن يُديم على المملكة نعمتي الأمن والأمان.ونوه معاليه بالمضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، مؤكدًا حرصه - أيده الله - على سلامة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن ، وتأكيده - أعزه الله- استشعار مسؤولية الحفاظ على صحة الإنسان، وجعله الأولية القصوى في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا . داعيًا الله تعالى أن يُعيِد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتها والأمّتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات ، وقد تخطّى العالم الظروف الراهنة، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة .// انتهى //22:49ت م0195