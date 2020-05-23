فيينا 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن منسوبي السفارة والمكاتب الفنية التابعة لها، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وقال سموّه: " أسأل الله عزّ وجل أن يعيده على وطننا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع، وقد منّ الله علينا جميعاً برفع هذا الوباء، الذي لم تأل القيادة في المملكة جهداً في الإسهام مع المجتمع الدولي لمكافحته" .ونوّه بأن المملكة قدمت في ذلك دعماً سخياً انطلاقاً من قيمها وثوابتها الدينية والإنسانية، واتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية، وكانت أكثر حرصاً على الوطن والمواطن والإنسانية جميعا،داعياً الله أن يحفظ وطننا الغالي، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة – حفظها الله - وأن يسلم البشرية من كل شر ومكروه.// انتهى //23:03ت م0196