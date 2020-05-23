مكة المكرمة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسدشنت جمعية هدية مبادرة " هديتكم "، التي تأتي تضامناً مع حملة "براً بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وتكاملاً مع حملة "مجتمع واعي" التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.وتهدف المبادرة إلى إسعاد الأسر المتعففة والمتأثرة بقرار منع التجول عبر تقديم بطاقات ممغنطة؛ ليتمكن المستفيد من شراء ما يحتاجه كهدية تزامناً مع عيد الفطر، حيث حظيت المبادرة بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .وأوضح الدكتور الباحوث أن الرعاية من سمو الأمير خالد الفيصل، شرف لجمعية هدية والعاملين فيها، عاداً دعم سموه هذه المبادرة تتويجاً لما تقدمه الجمعية من خدمات إنسانية للأسر المحتاجة من بداية الأزمة، مؤكداً أن العطاءات مستمرة بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.وأضاف: أن المبادرة أعدت للأسر المتعففة التي لم يسبق لها الاستفادة من أي دعم من الجمعيات الخيرية أو حملة "براً بمكة"، كما أن من ضمن أهداف المبادرة مساعدة أسر شهداء الواجب، وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة، والمستخدمين من العاملين في الشؤون الصحية بمكة المكرمة.وبين الباحوث أن جمعية هدية عملت على تسليم بطاقات "هديتكم" من خلال 7 نقاط تسليم بمكة المكرمة، إضافة إلى إيصال البطاقات لمنازل الأسر التي لم تتمكن من الخروج لمواقع التسليم، مشيراً إلى أن الجمعية رصدت لهذه المبادرة مبلغ مليوني ريال .// انتهى //23:13ت م0201