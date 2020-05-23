عدن 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية إلى 212 حالة مؤكدة.وأشارت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في تويتر إلى تسجيل سبع حالات بفيروس كورونا في محافظتي حضرموت وشبوة.وبحسب البيان فقد سجل خمس حالات إصابة بالفيروس في حضرموت وثلاث في محافظة شبوة بينها حالة وفاة لكل منهما.كما سجل أربع وفيات لحالات إصابة سجلت سابقا، منها اثنتان في حضرموت ومثلهما في تعز.وبهذا العدد يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن إلى 212 حالة بينها 39 وفاة و6 حالات تعافٍ.// انتهى//23:22ت م0202