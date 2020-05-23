واشنطن 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 24,268 إصابة مؤكدة و 1,852حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,595,885 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 96,002 حالة وفاة.// انتهى //23:28ت م0204