عام / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قارة إفريقيا إلى 103 آلاف
السبت 1441/9/30 هـ الموافق 2020/05/23 م واس
أديس أبابا 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا وصل إلى 103 آلاف و 933 إصابة.
وأضح المركز في بيانه اليومي لمتابعة انتشار الفيروس في القارة الإفريقية أن حالات الشفاء بلغت 41 ألفاً و 473 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3183 حالة .
وأفاد بيان المركز إلى أن معظم الإصابات سُجلت في منطقة شمال إفريقيا، حيث سُجل 32329 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تليها منطقة جنوب القارة، بـ 21678 .
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