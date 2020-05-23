أديس أبابا 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا وصل إلى 103 آلاف و 933 إصابة.وأضح المركز في بيانه اليومي لمتابعة انتشار الفيروس في القارة الإفريقية أن حالات الشفاء بلغت 41 ألفاً و 473 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 3183 حالة .وأفاد بيان المركز إلى أن معظم الإصابات سُجلت في منطقة شمال إفريقيا، حيث سُجل 32329 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تليها منطقة جنوب القارة، بـ 21678 .// انتهى //23:31ت م0205