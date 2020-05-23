الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـــ وللشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل السواحه الله عز وجل أن يحفظ القيادة وأن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير و اليمن والمسرات، منوها بالجهود التي تقدمها قيادة المملكة أيدها الله في ظل الظروف الراهنة، وما تم اتخاذه من إجراءات لضمان سلامة وصحة المواطن والمقيم.// انتهى //23:34ت م0207