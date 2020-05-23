الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، منوهاً معاليه بما قدمته القيادة الرشيدة من جهود متميزة خلال جائحة كورونا على مختلف الأصعدة ، والتي بفضل الله مكنت جميع القطاعات الحكومية والخاصة من أداء مهامها على الوجه الأكمل للمواطنين والمقيمين ولكل من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة حتى أصبحت بلادنا ولله الحمد مضرب المثل في حسن إدارة هذه الأزمة .كما وجه معاليه شكره لمنسوبي الهيئة وعملهم الدؤوب حضورياً وعن بعد منذ بداية الجائحة على كل المسارات التي دعمت استدامة أعمال جميع قطاعات الدولة وكذلك إدارة إجراءات منع التجول من خلال عدة مسارات منها: إنشاء مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية ، ومنظومة توكلنا لإدارة منع التجول واحتواء كورونا وكذلك من خلال منصة بروق لاستدامة أعمال القيادة والقطاعات الحكومية.ودعا معاليه الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يعيد عليها هذه المناسبة وهي في تقدم وازدهار .// انتهى //23:43ت م0210