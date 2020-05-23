المدينة المنورة 30 رمضان 1441هـ الموافق 23 مايو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي العلا والحناكية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء غد الأحد .// انتهى //23:58ت م0212