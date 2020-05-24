تبوك 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 واسرفع معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي باسمه ونيابة عن منسوبي جامعة تبوك التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .ونوه معاليه بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة العيد، من تجديد وحرص حكومتنا الرشيدة على أولوية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم ، والتأكيد على دور المواطن المشرف في هذه الظروف الصعبة من الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يعيد على بلادنا أعيادها وهي ترفل بثياب العز والمنعة، وفي أمن وأمان وأن يحميها من كل مكروه.// انتهى //00:32ت م0214