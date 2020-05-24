محايل 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسشهدت محافظة محايل عسير اليوم التزاماً وامتثالاً من قبل المواطنين و المقيمين بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلسعود - حفظه الله - بمنع التجول الكامل، كما شهدت طرق وشوارع المحافظة والمراكز التابعه لها خلوها من المارة في ظل التواجد الأمني الحريص على سلامة الجميع.وأبدى المواطنون والمقيمون تجاوباً وانضباطية خلال ساعات منع التجول الكامل واستشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" وثقت التزام المواطنين بالمحافظة على صحتهم ووقوفهم مع تعليمات القيادة على جميع الأصعدة و الالتزام وطاعة ولي الأمر في المكوث بالمنازل للوقاية ومساعدة الجهات المعنية في أداء دورها.//انتهى //00:40ت م0215