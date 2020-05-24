بريدة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واستقدم القطاعات الأمنية بمنطقة القصيم جهودا كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكامل ، وذلك انطلاقا من دور الجهات المعنية في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.فمع دخول الساعات الأولى لتطبيق منع التجول الكلي بمنطقة القصيم، شهدت الطرق والشوارع والميادين والأحياء ومداخل المدينة التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين بمنع التجول، حرصاً على صحة وسلامة الجميع وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا .// انتهى //00:50ت م0218