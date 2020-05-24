الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.// انتهى //00:51ت م0219