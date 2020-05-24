الشقيق 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واستطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب, خلال أيام عيد الفطر المبارك مسابقة اجتماعية عن بعد بالتفاعل مع وسم " كلنا مسؤول " بعنوان " العيد بهجة الأطفال ".وأوضح رئيس اللجنة موسى محمد هيجان أن المسابقة تهدف لإبراز مظاهر البهجة والفرحة على وجوه الأطفال خلال عيد الفطر المبارك في ظل هذه الأزمة والتزامهم مع أهاليهم في بيوتهم ، مبيناً أن اللجنة اشترطت في المسابقة أن تكون المشاركة بمقطع فيديو لا تتجاوز مدته 30 ثانية أو صورة واحدة فقط .وأفاد هيجان أن آخر موعد للمشاركة هو مساء ثالث أيام العيد، وترسل المشاركة على سناب اللجنة ، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت جوائز قيمة للفائزين في المسابقة .// انتهى //01:03ت م0221