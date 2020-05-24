رفحاء 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 291 جولة رقابية تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة أن البلدية سجلت 331 مخالفة بحق المحال التي لم تلتزم بالتدابير الصحية، مشددةً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات النظامية للحفاظ على سلامة الجميع، كما أغلقت البلدية 57 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وصادرت وأتلفت 514 كغم.وبين أن البلدية استخدمت 1185 لتراً من المطهرات والمعقمات لتعقيم 309 مواقع في عدد من الأماكن المختلفة، وذلك في إطار النظافة والإصحاح البيئي الذي كان له دور مهم في استكمال سلسلة تطبيق الاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، كما رفعت 11.604 أطنان من النفيات والمخلفات الصلبة لمعالجة التشوه البصري .// انتهى //01:03ت م0222