أبها 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وأشار السلمي إلى ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك، يؤكد حرص ـ الحكومة الرشيدة على رخاء المواطنين وسلامتهم وتوفير كل احتياجاتهم واعتزازه ـ حفظه الله ـ بتعاون المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات وتفاعلهم مع ما اتخذته الأجهزة المعنية من إجراءات احترازية ووقائية وعلاجية للحفاظ على صحة كل من يعيش على أرض المملكة .وقدم السلمي التهنئة كذلك لجنودنا وأبطالنا المرابطين ومنسوبي الصحة وجميع العاملين في الدولة، الذين بذلوا أوقاتهم وجهودهم في الحرص على حماية أمن الوطن وصحة المواطن والمقيم، سائلاً المولى عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق، وأن يحفظ لبلادنا قادتها وأمنها ورخاءها.//انتهى //01:11ت م0224