الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، وأن يرفع عن بلادنا والعالم كله جائحة كورونا.// انتهى //01:12ت م0225