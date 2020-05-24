أبها 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلنت أمانة منطقة عسير عن طرح مجموعة من المسابقات المتنوعة عبر منصاتها الإلكترونية تشمل الفن التشكيلي وأجمل صورة وأفضل محتوى مرئي، وأجمل حديقة.واشترطت اللجنة المنظمة للمسابقة أن تكون المشاركات خاصة بالمشترك فقط، وبمشاركة واحدة على أن لا يقل حجم لوحة الرسم عن 1.50 سم * 100 سم.وأكدت اللجنة أن تحمل كل لوحة مشاركة توقيع صاحب اللوحة و اسمه ، علما بأن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون يوم 10 شوال 1441هـ، وسيتم إعلان أسماء الفائزين بعد فرز المشاركات و ترشيح الصور الفائزة من قبل اللجنة المنظمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة.// انتهى //01:17ت م0226