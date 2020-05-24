الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس راشد بن عبدالله القعود باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.ونوه المهندس القعود بالجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة الرشيدة - أيدها الله - وتكاتف مختلف الجهات للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتخفيف تداعياته، حيث جسّدت المملكة للتصدي لهذه الجائحة أروع أشكال إدارة الأزمات؛ لحماية ووقاية المواطنين والمقيمين على أرضها، وسخرت كل إمكاناتها من أجل صحة الإنسان.وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن يديم على هذه البلاد عزها وأمنها واستقرارها ، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه، ويعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.// انتهى //01:57ت م0231