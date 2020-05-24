عام / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني
الأحد 1441/10/1 هـ الموافق 2020/05/24 م واس
الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادل سمو ولي العهد فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
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