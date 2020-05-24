جيزان 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسكثفت القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة جازان جهودها الميدانية في تطبيق أمر منع التجول الكامل , ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا .ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مساء اليوم الجهود الكبيرة لرجال الأمن والمتابعة الحثيثة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطن والمقيم وللحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتشار الأفراد والآليات في مختلف الأحياء والميادين العامة والشوارع والطرق بمدينة جيزان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة خلال منع التجول الكامل في سبيل توفير بيئة سليمة صحية ضمن الجهود الاحترازية المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة .وتابعت "واس" خلو الشوارع والطرقات والميادين العامة من حركة السيارات والمارة استشعارا للمسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من خلال تعاون المواطن والمقيم بالبقاء في المنازل والالتزام بمنع التجول حفاظا على السلامة والصحة.// انتهى //02:17ت م0233