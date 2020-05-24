حائل 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان رتبته الجديدة .وهنأ سمو أمير المنطقة اللواء الركيان على الثقة الكريمة، داعياً الله له التوفيق والسداد .من جهته أعرب اللواء عبدالله الركيان عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الغالية، رافعاً شكره للقيادة الحكيمة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه, سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.// انتهى //02:55ت م0235