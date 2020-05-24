جيزان ٣٠ رمضان١٤٤٠هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٠م واسنفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، 10216 جولة تفتيشية رقابية خلال شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك ضمن الجهود والخدمات التي تقدمها الأمانة والبلديات التابعة لها للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن المراقبين الصحيين بالأمانة منذ مطلع شهر رمضان وحتى اليوم نفذوا 346 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، جرى خلالها إغلاق منشأتين بسبب وجود حالة اشتباه وأخرى مؤكدة بفيروس كرونا المستجد كوفيد -19 ، وضبط مجموعة من المخالفات تضمنت 253 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية و316 مخالفة في مساكن العمالة، إضافة إلى 614 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم التزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، إضافة لإصدار 14 مخالفة لمزاولة أنشطة من المحال غير المستثناة و 2122 مخالفة من الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر.وبين أن الأمانة والبلديات التابعة لها أصدرت خلال نفس الفترة 939 شهادة صحية لعدد من المنشآت ، وقامت برفع 74965 طناً من النفايات، بمشاركة 6202 فرد و 2079 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، كما أزالت 22120 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وصادرت 24105 كجم من المنتجات المخالفة وغير الصالحة ، وغسل وتطهير وتعقيم 7756 موقعاً من مختلف الأماكن ، وتطهير وتعقيم 15167 من الآليات والمعدات والحاويات، مفيداً أنه تم خلال عمليات التطهير والتعقيم استخدام 691380 لتراً من المعقمات والمطهرات بعد التخفيف.وأشار امين منطقة جازان إلى أن تنفيذ هذه الأعمال والخدمات والجهود جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.وأهاب في ختام تصريحه بالمواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.//انتهى//03:18ت م0236