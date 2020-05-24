الرياض 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسرفع معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت باسمه ونيابة عن كافة منسوبي مركز المعلومات الوطني أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - , وإلى الشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على وطننا وقيادتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يزيل هذا الوباء والبلاء عن وطننا والعالم أجمع.وعبّر معاليه عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة - أيدها الله - لمواجهة جائحة كورونا، مبديًا فخره بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في سبيل الحد من انتشار "كورونا"، وسعيها الدؤوب للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث أكدت تلك الخطوات أنّ صحة الإنسان في المملكة على رأس أولويات القيادة - رعاها الله -.وسأل الدكتور الوقيت الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، ويكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشّي جائحة كورونا.// انتهى //03:25ت م0237