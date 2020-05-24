نواكشوط 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أنه لن يتساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو الإخلال بالضوابط الرشيدة في بلاده، وذلك في سياق حديثه عن تنفيذ خطة مكافحة البلاد لفيروس كورونا المستجد.وأوضح في كلمة له، أنه أجرى تقييمًا شاملا للمرحلة السابقة من تنفيذ خطة مكافحة وباء كورونا ( كوفيد-19 )، وأصدر على إثره تعليمات واضحة للحكومة، بالعمل الفوري على سد ما ظهر من ثغرات، وعلى تقريب الخدمة من المواطن، والحرص على الشفافية في تسيير الموارد.ووصف ولد الغزواني الوضع في البلاد بأنه خطير و يتطلب من الدولة كل الصرامة في فرض التقيد بما يتقرر من إجراءات احترازية مراعاة للمصلحة العامة وفي احترام كامل لحقوق وكرامة المواطن.// انتهى //04:03ت م0239