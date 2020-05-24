القفل 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة مساء يوم السبت عن بعد مسابقة ( في بيتنا العيد أجمل)، وذلك ضمن مبادرة "مجتمع واعي " .وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن علي دهل محنشي أن المسابقة ستكون في أفضل ركن تجهيزات العيد بالمنزل، وأفضل مقطع أو مشهد تمثيلي للعيد مع العائلة، وأفضل تهنئة بالعيد من المنزل من أفراد العائلة، وأفضل فكرة للعيد من المنزل، وأفضل تعبير عن فرحة العيد. تبث عبر حساب اللجنة في "تويتر" tanmiaqufl@ .// انتهى //05:07ت م0241