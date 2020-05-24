كانبيرا 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسهنأ رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مقطع مصور المسلمين في أستراليا والعالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال موريسون "يسعدني جدا أن أرسل تحياتي الحارة إلى المسلمين في أستراليا بمناسبة بلوغ نهاية شهر رمضان المبارك، العيد هذا العام مختلفا، فالمسلمون قدموا تضحيات استثنائية ضمن جهود الاستجابة لتفشي وباء كورونا، أنا أقدر هذه التضحيات وأقدر جهودكم لحماية الآخرين".وختم موريسون رسالته قائلا "أقدم امتناني العميق لكل شخص في الجالية الإسلامية الأسترالية وأقدر كل ما تساهمون به في المجتمع الأسترالي المحلي وأتمنى لكم احتفالات مباركة. عيد مبارك".// انتهى //05:13ت م0242