عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/10/1 هـ الموافق 2020/05/24 م واس
الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
رسالة لخادم الحرمين من رئيس الوزراء العراقي
الملك مهنئاً الأمة بعيد الفطر: المملكة لن توفر جهداً في سبيل خير البشرية
بموافقة الملك.. إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين
خادم الحرمين وولي العهد يتبادلان التهاني مع قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
القيادة تهنئ رئيس إريتريا بذكرى استقلال بلاده
لي العهد ينفض ركام النسيان عن المساجد التاريخية
وكالة المسجد النبوي تنجز 10 آلاف مهمة عن بعد
«توكلنا».. تسخير التقنية في الأزمات
«الصحة»: تعافي 60 % من حالات الإصابة بكورونا
المعلمي يؤكد ضرورة التصدي لتنامي الإسلاموفوبيا
المملكة تُعرب عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الطائرة الباكستانية
تحطم طائرة باكستانية ونجاة اثنين من ركابها
تشديد فلسطيني على ضرورة تحقيق السلام استنادًا للقرارات الأممية
«كوفيد - 19» يلغي احتفالات الأميركيين
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