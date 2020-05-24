الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:رسالة لخادم الحرمين من رئيس الوزراء العراقيالملك مهنئاً الأمة بعيد الفطر: المملكة لن توفر جهداً في سبيل خير البشريةبموافقة الملك.. إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفينخادم الحرمين وولي العهد يتبادلان التهاني مع قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطرالقيادة تهنئ رئيس إريتريا بذكرى استقلال بلادهلي العهد ينفض ركام النسيان عن المساجد التاريخيةوكالة المسجد النبوي تنجز 10 آلاف مهمة عن بعد«توكلنا».. تسخير التقنية في الأزمات«الصحة»: تعافي 60 % من حالات الإصابة بكوروناالمعلمي يؤكد ضرورة التصدي لتنامي الإسلاموفوبياالمملكة تُعرب عن خالص عزائها ومواساتها في ضحايا الطائرة الباكستانيةتحطم طائرة باكستانية ونجاة اثنين من ركابهاتشديد فلسطيني على ضرورة تحقيق السلام استنادًا للقرارات الأممية«كوفيد - 19» يلغي احتفالات الأميركيين// يتبع //06:10ت م0005