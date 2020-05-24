وأضاف معاشر الإخوة : ومن دروس هذه الجائحة العجيبة : ( صلوا في رحالكم ) ، ( صلوا في بيوتكم ) ، إن الذي أمر بقوله : حي على الصلاة ، حي على الفلاح في الأحوال المعتادة ، هو الذي أمر بقوله : ( صلوا في بيوتكم ) ، ( صلوا في رحالكم ) في أحوال النوازل،(صلوا في رحالكم ) رمز عظيم لإبراز مكانة الإنسان ، وتجسيد حقوق الإنسان في هذا الدين ، إنه إيقاف لصلاة الجمعة والجماعة ، والتي هي من أعظم المطلوبات والقربات ، كل ذلك من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، إنه من أبرز تجليات الرحمة الربانية بهذا الإنسان ، أي رحمة أعظم من أن يشرع هذا الدين ترك الجمعة والجماعة ليصلي في البيت حفاظا على صحته ، الله أكبر ، إن الركن الأعظم والبناء الأهم في الإسلام هو الإنسان ، وحياته ، وصحته، الله أكبر ، عنت الوجوه لعظمته ، والله أكبر ، أجرى المقادير بحكمته .وأردف إمام وخطيب المسجد الحرام يقول أيها المسلمون : ومن دروس هذا المخلوق الصغير : أنه فضح فلسفة المادية القاسية التي لا ترى الإنسان إلا عبدا يدير عجلات الاقتصاد ، ويحرك الآت المصانع ، تحافظ على صحته ليبقى قويا متمكنا من إدارة هذه العجلات وتحريك هذه الآلات ، ولما احتاج هذا الإنسان إليها في صحته تخلت عنه وتنكرت له، المشكلة ليست في الأوبئة ، ولا في الحروب ، ولا في الأوقات ، بل هي في الأخلاق ، والمبادئ ، وحفظ حق الإنسان ، حفظا حقيقيا في عدل ، وصدق ، ورحمة ، هذه المادية الجافة تركت المسنين ، والضعفاء ، والمرضى لمصيرهم ، أما ديننا فيقول نبيه صلى الله عليه وسلم : " إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم " ، متفق عليه، هذه الجائحة وهذه الداء كشفت عن الدول الصارمة الحازمة التي أخذت بالأسباب ، وحفظت - بإذن الله - أنفسها وشعوبها ، وتعاملت مع سنن الله ، بينما تقاعست دول وتثاقلت حتى أخذ منها هذا الداء ما أخذ، الله أكبر ما تعاقبت الأهلة هلال بعد هلال ، والله أكبر ، رب رمضان ورب شوال .ومضى معاليه يقول معاشر الأحبة : وتأتي هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية لتصنع قرارات تاريخية ، وتضع رؤية ثاقبة ، تضع صحة من يعيش على هذه الأرض الطاهرة من مواطن ومقيم في ميزان ديني ، وبعد إنساني ، فجندت كل القطاعات ، واستنفرت كل الطاقات على مدار الساعة - مستعينة بالله ثم برجالها وإمكاناتها - لمواجهة كل الاحتمالات ، فلقد منح الله - بمنه وفضله - هذه الدولة الحكمة وحسن التصرف ، فجندت كل طرائق الوقاية ، ووفرت كل سبل العلاج ، وهيأت أسباب الراحة ، والطمأنينة ، والعيش الكريم ، في كل الاتجاهات ، وللجميع بدون استثناء، لا بد في هذا المقام من - كلمة تقدير وشكر وعرفان لهؤلاء : الأبطال المرابطين من رجال الأمن ، ورجال الصحة ، والخدمات الاجتماعية ، والعلماء ، والدعاة ، ومن يعمل معهم ، وأعانهم ، وأيدهم ، ودعا لهم ، هؤلاء جميعاً الذين يعيشون للمجتمع ، ومن أجل المجتمع ، في ظل هذه الدولة المباركة ، وتحت توجيهاتها وتعليماتها، ووقفة تقدير لهذه الخدمات الكبرى التي تقدمها كل الجهات المتخصصة في الدولة عناية طبية فائقة ، وتسهيلات لمتطلبات المعيشة عالية.وأكد الشيخ صالح بن حميد انه برز في هذه الدروس : حسنُ مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور ، وعَظِمُ أثره في : الرضا ، والطمأنينة ، والاستقرار ، وبروز جهود الدولة المباركة ، وحسن رعايتها لمن يقيم على أراضيها ، ومشاركة ذوي اليسار كل بما هو من طبيعة عمله واختصاصه واهتمامه : من مال ، ومرافق من فنادق ، ومستشفيات ، ومساكن وغيرها ، جُعِلَتْ كلُّها تحت تصرف الدولة، نماذج مشرفة من البذل والعطاء والدعم الظاهر لقرارات الدولة ، والتزامها ، وخدمة الناس ، فاهنأوا بعيدكم ، واستبشروا بفضل الله عليكم ( قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ) ? ، الله أكبر، استوى على العرش بقدرته ، والحمد لله زاد المؤمنين تواضعا بعزته .وبين معاليه أن النجاة والنجاح في هذا الابتلاء هو في حفظ مكتسبات المحن ، وهي مكتسبات منها ما هو في جنب الله وجنابه عز شأنه من الرضا ، والصبر ، وحسن التوكل ، والرجوع إليه ، والتعلق به ، ولزوم طاعته سبحانه : الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . فتكون الرحمة ، والصبر ، والهدى : أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.وأبان معاليه أن من المكتسبات التجاوب مع التعليمات، والتعاون مع الجهات ليكون المسلم على مستوى المسؤولية في الثقافة ، والسلوك ، والالتزام بالأنظمة ، والابتعاد عن الشائعات ، وتقدير إجراءات الدولة وقراراتها، الغمة ستنكشف - بإذن الله - ولكن ماذا بعد ؟؟، الناجي من هذا الوباء هو من فهم الرسالة وسارع إلى التوبة ، وأعاد ترتيب حياته وأولياته، الناجي من أدرك أن الأمان ليس في مال يكنز ، ولا منصب يرتقى ، الأمان هو رضى الله ، وحسن الخاتمة ، والاستعداد للرحيل، هذا البلاء جاء ليربي ويصلح من السلوكيات الخاطئة، الابتلاءات إذا توالت تولًّت ، وإذا حلت اضمحلَّت ، فهي في غالبها للتهذيب لا للتعذيب.// يتبع //06:51ت م0015