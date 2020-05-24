طرابلس 01 شوال1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، الدعوات المحلية والدولية للأطراف الليبية من أجل أن يكون عيد الفطر بدون قتال، مبينة الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، مؤكدا الحاجة الملحة لإنهاء تدفق المعدات العسكرية من بعض الدول إلى ليبيا لأنها عوامل تزعزع الاستقرار.وركزت على تهنئة رئيس مجلس النواب عقيله صالح الليبيين بمناسبة عيد الفطر، موضحًا أنه يومًا بعد يوم يتأكد لكم أن بلادنا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود ولها أدواتها ووسائلها وأهدافها.وأشارت لدعوة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ضباط وجنود القيادة العامة بجميع المحاور إلى الاستمرار في القتال.وواصلت اهتمامها بالأوضع العسكرية، موضحة تصاعد حدة الاشتباكات في معسكر اليرموك ومعسكر حمزة ومعسكر التكبالى بمنطقة صلاح الدين وسط سقوط القتلى والجرحى، كما بينت تواصل حصار مدينة ترهونة وسط تحشيد من قبل قوات الوفاق.ونقلت مطالبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا، باحترام روح عيد الفطر في ليبيا والسماح بالاحتفال بهذا العيد في سلام ومصالحة وتعاطف، مفيدًا أن عيد هذا العام مرة أخرى يتصادف مع استمرار آلاف الليبيين في مواجهة آثار الحرب المستمرة، التي ما تزال تسبب الموت والدمار والتهجير، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جائحة (كوفيد - 19).وعرجت صحف ليبيا على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم ، وتهنئتها الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك، داعية إلى عيد بلا قتال وبلا كراهية، معبرة عن تمنياتها بأن يكون هذا العيد خاتمة للصراع والاقتتال والانقسام في ليبيا، كما تمنت أن يحمل العيد معه آمال السلام والتسامح والوحدة وأن يكون خاتمةً للصراع والاقتتال والانقسام.// انتهى //08:44ت م0019