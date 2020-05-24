واس 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسعايد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي أيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة وهنأهم بعيد الفطر المبارك , سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والسلامة.ووجه سموه القائمين على رعايتهم بتوفير مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على زرع السعادة في نفوسهم والابتسامة على محياهم والحرص على تعزيز جوانبهم التربوية والتعليمية والصحية والثقافية وتمكينهم من أسباب الحياة الاجتماعية السليمة كأترابهم الذي يعيشون في كنف أبويهم.كما وجه سموه برفع التقارير الدورية بشأن تنميتهم وتأهليهم في مختلف المجالات وتمكينهم من التواصل مع سموه متى ما أرادوا ذلك، مؤكدًا لأبنائه الأيتام اهتمامه الشخصي بهم جميعًا داعيًا أياهم إلى عدم التردد في التواصل مع سموه لتقديم آرائهم واحتياجاتهم وطرح مشاكلهم، ، منوهاً بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه الفئة الغالية على نفوسنا جميعًا.وأشاد سموه بالقائمين على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والدعمين لها ، داعيًا المحسنين من أبناء المنطقة لمواصلة الجمعية ماديًا ومعنويًا في إطار مفهوم التكافل الاجتماعي الذي حثتنا عليه الشريعة الإسلامية السمحة.من جانبه ثمن رئيس مجلس الإدارة أحمد سالم العنزي الجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز لدعم جمعية الأيتام بعرعر، والعناية بالأيتام وحرصه على تلمس احتياجاتهم ودعمهم معنويا وماديا.يذكـر أن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر ترعى 1077 يتيماً و 362 أرملة داخل مدينة عرعر، وتقدم لهم الرعاية اللازمة والدورات التطويرية.// انتهى //09:33ت م0022