الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله عز وجل أن يُديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده موفور الصحة والعافية، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة علينا جميعًا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتنا الرشيدة.وأشار معاليه بهذه المناسبة إلى أن حركة العمل الجمركي خلال إجازة عيد الفطر المبارك مستمرة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال هذه الفترة، حيث تُسهم استمرارية العمل الجمركي في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع الأمر الذي يساعد على تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل انسيابي وبمرونة عالية، مبينا أن ذلك يأتي حرصًا من الجمارك السعودية على استمرارية العمل دون توقف مما يُسهم في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.// انتهى //09:40ت م0024