الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيدالفطر المبارك .وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وهي تنعم بالأمن والأمان والخير والازدهار تحت ظل قيادتها الرشيدة .// انتهى //09:43ت م0025