القاهرة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم باحتفال المسلمين من مختلف الجنسيات اليوم بعيد الفطر المبارك وسط اختفاء ملحوظ لمظاهر الاحتفال التقليدية بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وأشارت إلى تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقيات التهانئ مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر والتى أعرب فيها عن أصدق تهانيه لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة السعيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يتمم على شعوب أمتينا العربية والإسلامية بالرخاء والتقدم والازدهار.وسلطت الضوء على إعلان الداخلية المصرية مقتل 21 عنصرًا إرهابيًا خططوا لارتكاب عمليات عدائية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وذلك في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بشمال سيناء.وعرجت الصحف على تسجيل وزارة الصحة والسكان أمس 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 28 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 5192 حالة.وأبرزت صحف القاهرة تأكيد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية دعم المملكة للعراق بما يحقق أمنه واستقراره والتصدي للإرهاب، مشيرًا إلى أن المملكة تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.ونوّهت بتأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، على أهمية التطورات الأخيرة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، مُشيدًا بمصر وإثيوبيا والسودان لموافقتهم على استئناف المشاركة فيما بينها على المستوى الفني من خلال وزراء المياه لحل الخلافات العالقة والتوصل إلى حل ودي.وأشارت صحف مصر إلى ما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 3 إصابات جديدة بينها حالتان وافدتان من الخارج، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 82974 حالة، وظلت الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة حتى نهاية يوم أمس.// انتهى //09:43ت م0026