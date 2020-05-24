عرعر 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الانباء السعودية اليوم التزام المواطنين والمقيمين بمدينة عرعر بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتضمنة منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر ،ومدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.وتواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.// انتهى //11:02ت م0036