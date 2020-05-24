الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري أسمى التهاني وأصدق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيسمجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال معاليه: في هذه الأيام المباركة السعيدة لا يسعني وجميع منسوبي ومنسوبات دارة الملك عبدالعزيز إلا رفع أكف الدعاء لله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يمد في عمرهما وهما يرفلان في لباس العز والفلاح .وسأل معاليه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الحكيمة والشعب السعودي وعلى الأمتين العربية والإسلامية أعوامًا عديدة باليمن والبركات، وأن يرفع جائحة فيروس كورونا عن المسلمين والعالم أجمع .// انتهى //11:18ت م0040