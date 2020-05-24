تونس 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بكلمة التهنئة بعيد الفطر التي ألقاها الرئيس التونسي قيس سعيَد إلى الشعب التونسي، والتي تحدث فيها عن مجموعة من الموضوعات الداخلية، من بينها تأكيده حق كل مواطن في حياة تحفظ فيها كرامته وحريته.ونقلت إعلان وزارة الصحة التونسية عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل إصابات جديدة بهذا الوباء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الشفاء في صفوف المصابين.ورصدت إحباط حرس السواحل التونسي محاولة هجرة غير شرعية للعديد من الأشخاص كانوا في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.وتطرقت الصحف إلى إحصاء وزارة الصحة الجزائرية 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة ، وشفاء 4426 مصابًا بهذا الوباء في الجزائر.وأوردت تأكيدات روسية تركية على أهمية الوقف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.وأخبرت عن مصرع 21 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.وكتبت عن دعوة الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام "يوروجاست"، إلى ملاحقة العائدين إلى بلدانهم بعد القتال في صفوف تنظيم "داعش" بجرائم حرب على مستوى دولي.وتناولت صحف تونس رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بحلول عيد الفطر.// انتهى //11:19ت م0041