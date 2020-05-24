الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إدجار شاجوا لونجو رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //11:20ت م0043