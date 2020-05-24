إسلام آباد 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا حادث طائرة الركاب الباكستانية التي تحطمت بالقرب من مطار كراتشي إلى 97 قتيلاً، وتشكيل السلطات الباكستانية لجنة للتحقيق في أسباب الحادث.وأخبرت عن احتفال باكستان اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، لتتوافق هذا العام مع معظم الدول العربية والإسلامية.وأشارت إلى تضرر المحاصيل الزراعية في إقليمي البنجاب والسند بغزو الجراد الصحراوي بشكل قد يؤثر سلباً على الأمن الغذائي في باكستان.وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.وتطرقت إلى عزم العشرات من الشركات الأمريكية نقل وحداتها الصناعية من الصين إلى الهند.وتناقلت صحف باكستان أنباء اجتياح وباء كورونا دول أمريكا اللاتينية، والجدل الجاري بين الدول الأوروبية حول تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء.// انتهى //11:22ت م0044