كابول 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسرحب المبعوث الأمريكي لأفغانستان زالماي خليل زاد بوقف إطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان خلال أيام عيد الفطر.وأشار زاد إلى أن فيروس كورونا ألقى بظلاله على ممارسات المسلمين خلال شهر رمضان، كما مثل صعوبة خاصة بالنسبة للأفغان في ظل تصاعد العنف، مضيفًا أنه رغم استمرار التحديات الصعبة على الجانبين، اعتقد أنه سوف يتم التغلب على التحديين، طالما اتخذ قادة جميع الأطراف القرارات الصحيحة وجعلوا مصلحة شعبهم أولوية لهم.وأوضح أن هذا التطور يمثل فرصة لتسريع عملية السلام ولا يجب تضيعها.وكانت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد توصلا أمس إلى وقف إطلاق النار خلال فترة عيد الفطر.// انتهى //11:50ت م0046