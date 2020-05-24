جدة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ،من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ، والليث ، والقنفذة ، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً .// انتهى //11:51ت م0047