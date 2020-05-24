الخرطوم 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تعهد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال خطاب للشعب السوداني أمس بتنفيذ التزامات المرحلة الانتقالية.وأخبرت عن تلقب السودان أمس مسودة قرار مجلس الأمن الخاص بخروج بعثة يوناميد والآلية التي سوف تخلفها وأحالت المسودة إلى كل من مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء.واشارت الصحف إلى تجدد المعارك امس بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي الجوف ومأرب شمال شرق البلاد.وعرجت على مواصلة قوات الجيش الوطني الليبي إعادة ترتيب صفوف وحداتها في محاور القتال بطرابلس، تنفيذاً لأوامر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.وسلطت الضوء على دعوة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" الحكومة العراقية إلى بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك بذل الجهود للعثور على المتظاهرين والناشطين الذين لا زالوا في عداد المفقودين.ونشرت اعلان وزارة الداخلية المصرية مصرع 21 عنصراً من العناصر الإرهابية التي كانت تتخذ من إحدى المزارع بشمال سيناء مقراً للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية.// انتهى //12:07ت م0049