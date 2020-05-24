الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأكدت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان استمرارها في تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتلبية احتياجاتهم وتوفير المتطلبات التي تمكنهم من استكمال خطتهم العلاجية .وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الجمعية لدعم المرضى ومساندتهم أثناء رحلتهم العلاجية ومراحل استكمال مراجعاتهم بشكل متواصل .وسخرت الجمعية إمكاناتها لتسهيل طلب خدماتها عبر موقعها الإلكتروني أو التواصل هاتفيا حرصاُ منها على سلامة المستفيدين وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية .يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى حزمة من الخدمات الاجتماعية في مجالات النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية .، وتمكنت من تقديم أكثر من مئة وثمانين ألف خدمة للمرضى.// انتهى //14:02ت م0066