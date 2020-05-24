اجتماعي / جمعية مكافحة السرطان تواصل تقديم خدماتها للمرضى خلال إجازة العيد
الأحد 1441/10/1 هـ الموافق 2020/05/24 م واس
الرياض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس
أكدت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان استمرارها في تقديم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتلبية احتياجاتهم وتوفير المتطلبات التي تمكنهم من استكمال خطتهم العلاجية .
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الجمعية لدعم المرضى ومساندتهم أثناء رحلتهم العلاجية ومراحل استكمال مراجعاتهم بشكل متواصل .
وسخرت الجمعية إمكاناتها لتسهيل طلب خدماتها عبر موقعها الإلكتروني أو التواصل هاتفيا حرصاُ منها على سلامة المستفيدين وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية .
يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى حزمة من الخدمات الاجتماعية في مجالات النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية .
، وتمكنت من تقديم أكثر من مئة وثمانين ألف خدمة للمرضى.
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14:02ت م
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