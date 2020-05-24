بيروت 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان أمس، 540 سلة غذائية رمضانية، للأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، منها 100 سلة وزعت لأهالي منطقة مزبود التي وقع عليها الحجر بسبب تفشي فيروس كورونا وقد استفاد من إجمالي التوزيع 3,240 فردًا، بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان والأسر اللبنانية المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //14:23ت م0068