أملج 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في محافظة أملج في أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدء أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, واتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الشوارع العامة والميادين والأحياء ومداخل ومخارج المحافظة، كما ظهرت الشوارع والأحياء خالية من السيارات والمارة، ما يمثل التزامًا تامًا من قبل المواطنين والمقيمين في أملج بأمر منع التجول الكلي.// انتهى //14:37ت م0071