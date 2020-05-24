المدينة المنورة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس ءرصدت عدسة "واس" أول أيام عيد الفطر المبارك خلال جولتها الميدانية تواجد القطاعات الأمنية بالمدينة المنورة في الطرقات العامة والأحياء والتقاطعات والميادين لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول الكامل في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع.وأبرزت "واس" جهود رجال الأمن من مختلف القطاعات من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الطرق الرئيسة والشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين.كما وثقت عدسة واس الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا الجائح (كوفيد – 19)، حيث ظهرت أحياء وشوارع وميادين المدينة المنورة خالية من حركة السيارات والمارة مما يدل على الالتزام والوعي من المواطنين والمقيمين والتقيد بالتوجيهات والتعليمات الرامية للحفاظ على سلامتهم مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة عبر التطبيقات ووسائل الدفع الإلكترونية.// انتهى //14:37ت م0072