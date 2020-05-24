حرض 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 2,742 سلة غذائية رمضانية، تزن 203 أطنان و908 كيلو غرامات، على النازحين في مناطق بني فائد والجعدة والتنابكه والطينه وجزر الفشت وبكلان وعزلة العتنه والدير وبني حسين والسادة الشمالية والظهر والحجافيه والشباكيه والملاصيه والشقفه وبني العوا وبني الزين ونازحي شليله في وعلان وبني حسن، التابعة لمديريات حيران وعبس وحرض المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 16,452 فرداً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.// انتهى //14:38ت م0073