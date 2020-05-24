بغداد 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.وأفاد بيان صحفي صادرعن مكتب الكاظمي بأن الجانبين بحثا سبل تعزيزالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، والدعم الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للعراق، فضلًا عن بحث مجالات التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.// انتهى //15:52ت م0084