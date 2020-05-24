الباحة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واستبذل القطاعات الأمنية في منطقة الباحة في أول أيام عيد الفطر المبارك جهوداً كبيرة لتطبيق أمر منع التجول الكلي الذي بدء أمس ويستمر حتى يوم الأربعاء القادم, واتخذته المملكة كأحد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة المواطن والمقيم.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" التزام المواطنين والمقيمين بالباحة بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية, ومدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقاً للسلامة العامة.// انتهى //15:52ت م0085